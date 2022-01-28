"الحاجة أمّ الاختراع"... هذا ما فعله اللبنانيون بالثلج

انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عددا من أهالي الجبال وهم يملأون خزانات مياه منازلهم بالثلج المتراكم بقربها، وذلك نتيجة انقطاع المياه عن منازلهم. ومنهم من نشر الفيديو بداعي السخرية والضحك الا أن عددا منهم اتخذ هذه الخطوة بشكل جدي بغض النظر عن صحّتها وفاعليتها.