لبنان

"الحاجة أمّ الاختراع"... هذا ما فعله اللبنانيون بالثلج

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-01-2022 | 02:45
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انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عددا من أهالي الجبال وهم يملأون خزانات مياه منازلهم بالثلج المتراكم بقربها، وذلك نتيجة انقطاع المياه عن منازلهم. ومنهم من نشر الفيديو بداعي السخرية والضحك الا أن عددا منهم اتخذ هذه الخطوة بشكل جدي بغض النظر عن صحّتها وفاعليتها.

لبنان

خاص

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