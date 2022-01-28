لبنان

ميقاتي يستقبل السفيرة الفرنسية في السراي الحكومي

Lebanon 24
28-01-2022 | 01:38
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يستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في هذه الأثناء في السراي الحكومي، وقبيل جلسة مجلس الوزراء، السفيرة الفرنسية آن غريو.
 
 
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لبنان

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