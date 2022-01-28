تغريدة نارية لـ"كنعان"... شد عصب شعب اهترا من كذب المبارزات!

#بدكم_محاسبة وتحديد مسؤوليات وكشف فساد؟ وقفوا المزايدات الاعلامية بالمواسم الانتخابية وقرّوا المحكمة الخاصة للجرائم المالية المنتخبة من المجتمع المدني والقضاء ويلي تقدّم فيا الرئيس #عون وانا من ٢٠١٣! شدّ عصب شعب اهترا من كذب المبارزات الاعلامية صار جريمة! @General_Aoun
— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) January 28, 2022
#بدكم_محاسبة وتحديد مسؤوليات وكشف فساد؟ وقفوا المزايدات الاعلامية بالمواسم الانتخابية وقرّوا المحكمة الخاصة للجرائم المالية المنتخبة من المجتمع المدني والقضاء ويلي تقدّم فيا الرئيس #عون وانا من ٢٠١٣! شدّ عصب شعب اهترا من كذب المبارزات الاعلامية صار جريمة! @General_Aoun