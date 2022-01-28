تغريدة نارية لـ"كنعان"... شد عصب شعب اهترا من كذب المبارزات!

غرد النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على "تويتر":بدكم محاسبة وتحديد مسؤوليات وكشف فساد؟ وقفوا المزايدات الاعلامية بالمواسم الانتخابية وقروا المحكمة الخاصة للجرائم المالية المنتخبة من المجتمع المدني والقضاء ويلي تقدم فيا الرئيس عون وانا من 2013. شد عصب شعب اهترا من كذب المبارزات الاعلامية صار جريمة".

#بدكم_محاسبة وتحديد مسؤوليات وكشف فساد؟ وقفوا المزايدات الاعلامية بالمواسم الانتخابية وقرّوا المحكمة الخاصة للجرائم المالية المنتخبة من المجتمع المدني والقضاء ويلي تقدّم فيا الرئيس #عون وانا من ٢٠١٣! شدّ عصب شعب اهترا من كذب المبارزات الاعلامية صار جريمة! @General_Aoun — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) January 28, 2022