صورة فيها الكثير.. فهل من رسالة خلفها؟

نشر النائب والوزير السابق ايلي ماروني صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي جمعته والنائب السابق عقاب صقر، ما طرح العديد من علامات الاستفهام حول امكانية ان يكون هناك شيء ما يحضر بين الرجلين في ما خص الانتخابات النيابية في زحلة.وفي اتصال مع النائب ماروني، أكد لموقع "لبنان 24" أن هذه الصورة قديمة، وان لا يوجد أي شيء يحضر سوى أن صقر صديق عزيز.