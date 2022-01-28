"مهرجان البستان" ينطلق قريباً.. وجوه عالمية ستضيء سماء المتن

ينطلق "مهرجان البستان" في بيت مري - قضاء المتن من جديد، بعد غياب العام الماضي بسبب أزمة "كورونا" والأوضاع القائمة.

ومن المقرر أن يبدأ المهرجان اعتباراً من يوم 16 شباط المقبل لغاية 13 آذار من العام الجاري، على أن يشهدَ سلسلة من الأمسيات المميزة بمضمونها.

وسيحمل المهرجان هذا العام اسم "Reconnect"، في إشارة إلى عملية إعادة الوصل بين الجمهور والمهرجان الذي انطلق عام 1993.

وفي مؤتمر صحفي مخصص للمهرجان حضره الفنان جورج خباز، قالت نائب الرئيسة التنفيذية للمهرجان لورا لحود إنّ "العودة لم تكن رغم الأزمة فحسب، بل لمقاومتها من خلال الموسيقى"، وأضافت: "سنعيد التواصل معكم بالثقافة والموسيقى التي تعزز الأمل بالحياة. نحن صامدون ونتفهم الوضع العام ونشعر مع الناس، ولذلك قررنا بيع كل البطاقات بسعر واحد بـ350 ألف ليرة ليستطيع أكبر عدد من المواطنين حضور الحفل".

وفي تصريح آخر لوكالة "فرانس برس"، قالت لحود: "‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬أُعدت‭ ‬‮‬رغم‭ ‬الظروف‭ ‬الصحية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬الصعبة‮‬ في‭ ‬لبنان. ‬نحن‭ ‬نقاوم‭ ‬ونستمر‭ ‬بإقامة‭ ‬المهرجان‭ ‬لأننا‭ ‬نرفض‭ ‬الاستسلام‭ ‬للقهر‭ ‬والإحباط،‭ ‬ونُصرّ‭ ‬على‭ ‬الحياة‮".

من جهته، قال المدير الفني للمهرجان جيانلوكا مارسيانو: "كم هو مهم محاربة الاكتئاب الذي سببته جائحة كورونا للجميع. أعتقد أنه هذا الأمر مهم من خلال الثقافة وخصوصاً للموسيقيين، والمناسبة تعطيهم فرصة للتنفس".

كذلك، شدّد مارسيانو في حديث عبر "فرانس برس" على ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الجائحة‭ ‬والظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬هو‭ ‬بمثابة ‬‮"‬معجزة‮"،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انهيار‭ ‬اقتصادي‭ ‬واجتماعي‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬لبنان.

بدوره، قال الفنان جورج خباز: "كلنا نعلم كم أن الفن ضروري في هذا الوقت، إذ أنه يدفع نحو الجمال والفرح والحرية".

وسيشارك في المهرجان عازف البيانو الروسي الكبير بوريس بيريزوفسكي وزميلته، النجمة "المكتَنِزَة" كاتيا بونياتيشفيلي، عازف الفيولون الفرنسي رونو كابوسون، عازف التشيلو فيكتور جوليان-لافريير، قائدة الأوركسترا الصاعدة غلاس ماركانو، ابنة El Sistema (النظام التربوي الموسيقي العظيم في فنزويلا).

ويفتتح‭ ‬المهرجان‭ ‬بحفلة‭ ‬أوبرالية‭ ‬تحييها‭ ‬السوبرانو‭ ‬اللبنانية‭ ‬الكندية‭ ‬جويس‭ ‬الخوري‭ ‬ويرافقها‭ ‬مارتشانو‭ ‬على‭ ‬البيانو،‭ ‬ويختتم‭ ‬بحفلة ‭ ‬‮"‬اوبرا‭ ‬فور‭ ‬بيس‮"‬‭ ‬مع‭ ‬أصوات‭ ‬شبابية‭ ‬من‭ ‬ايرلندا‭ ‬وجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬وروسيا‭. ‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬حفلة‭ ‬للأوركسترا‭ ‬الفلهارمونية‭ ‬اللبنانية‭ ‬تتولى‭ ‬قيادتها‭ ‬فيها‭ ‬الفنزويلية‭ ‬الشابة‭ ‬غلاس ماركانو (27 عاماً)‭ ‬وهي اول امرأة ‬سوداء‭ ‬تقود‭ ‬أوركسترا‭ ‬فلهارمونية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭.

كذلك‭ ‬يتضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬حفلات‭ ‬لمحبي‭ ‬موسيقى‭ ‬التانغو‭ ‬وعزف‭ ‬البيانو‭ ‬والكمان،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬موعدين‭ ‬لهواة‭ ‬الموسيقى‭ ‬الشرقية،‭ ‬أولهما‭ ‬عرض‭ ‬بعنوان‭ ‬‮"يوم‭ ‬لم‭ ‬ينته‮"‬،‭ ‬يُترجم‭ ‬رسماً‭ ‬وعزفاً‭ ‬مشاعر‭ ‬لبنانيين‭ ‬عاشوا‭ ‬تجربة‭ ‬انفجار‭ ‬مرفأ‭ ‬بيروت،‭ ‬‮"‬معالجاً‭ ‬المأساة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفن‮".

وتطل‭ ‬أميمة‭ ‬الخليل‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬عنوانها ‭ ‬‮"رسايل‮"‬‭ ‬يرافقها‭ ‬على‭ ‬البيانو‭ ‬هاني‭ ‬سبليني‭ ‬والاوركسترا‭ ‬الوطنية‭ ‬الشرقية‭ ‬وتتخللها‭ ‬لوحات‭ ‬لفرقة‭ ‬تضم راقصين أصمّاء.