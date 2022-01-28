جلسة جديدة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي

انطلقت جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، المخصصة لاستكمال درس مشروع الموازنة بحضور جميع الوزراء، باستنثاء وزير الزراعة عباس الحاج حسن.