مع استمرار العاصفة.. هذا ما تمنته وزارة الاشغال من المواطنين!

ذكرت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان المواطنين والمقيمين ب"عدم التنقل بين المناطق الجبلية إلا للضرورة القصوى، وبعد التأكد من الجهات المعنية بأن طرقاتها سالكة، وتمنت عليهم أيضا عدم اللجوء إلى طرق بديلة تكون فرق الوزارة تعمل على فتحها مما قد يسبب إرباكا لعملها وللعلم"، واشارت الى ان "آليات جرف الثلوج التابعة لها ستواصل عملها على فتح الطرق الجبلية طوال مكوث هذه العاصفة، وستبقى على جهوزيتها التامة وعلى أتم استعداداتها لأية عواصف مقبلة".وفي حال حصول اي طارىء التواصل على الأرقام التالية: إقليمية البقاع 03245369 - اقليمية الجنوب 03110999 - اقليمية الشمال 03721698 - إقليمية جبل لبنان 03363699.