لبنان

انهيار خيمة القرميد في مدرسة الراهبات في حدث الجبة

Lebanon 24
28-01-2022 | 02:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انهيار خيمة القرميد في مدرسة الراهبات في حدث الجبة بسبب كمية الثلوج، واقتصرت الأضرار على الماديات.
 
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lebanon 24
28/01/2022 16:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24

مدرسة الراهبات

حدث الجبة

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