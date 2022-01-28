لبنان

لمراقبة الاسعار في التعاونيات... أمن الدولة يتحرك

Lebanon 24
28-01-2022 | 02:47
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قامت عناصر من امن الدولة بجولة على مختلف تعاونيات قضاء صور لمراقبة الاسعار ومقارنتها بين مختلف التجار، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".
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