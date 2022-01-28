لبنان

3 قرارات تتعلّق بتمديد المهل الضريبية وقعها وزير المال...اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
28-01-2022 | 02:48
A-
A+
Doc-P-912234-637789603200051327.jpg
Doc-P-912234-637789603200051327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقّع وزير المال يوسف الخليل 3 قرارات تتعلّق بتمديد المهل الضريبية:

"تمدّد لغاية 28/2/2022 ضمناً مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2021 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.

تمدّد لغاية 7/2/2022 ضمناً مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والاجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.

تمدّد لغاية 15/2/2022 ضمناً مهلة التصريح وتقديم البيانات العائدة للضرائب غير المباشرة التالي بيانها:

– تصريح رسم خروج المسافرين عن شهر كانون الاول 2021.
– التصريح الدوري عن رسم 5% على بدلات الطعام والشراب والإقامة عن شهر كانون الاول 2021، والتصريح السنوي عن هذا الرسم عن سنة 2021.
– رخصة بيع المشروبات الروحية بالأوعية المقفلة عن سنة 2022.
– رخصة بيع المشروبات الروحية بالقدح عن سنة 2022.
– القسط الأول من رسم استثمار آلات التسلية عن سنة 2022.
– رخصة السماح بالتدخين في المؤسسات السياحية عن سنة 2022".

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:35 | 2022-01-28
09:20 | 2022-01-28
09:08 | 2022-01-28
08:47 | 2022-01-28
08:43 | 2022-01-28
08:29 | 2022-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website