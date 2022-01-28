لبنان

ميقاتي يلتقي المفتي دريان اليوم في السراي الحكومي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-01-2022 | 03:31
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يستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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