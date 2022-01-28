طرقات جبلية باتت سالكة.. ما هي؟

أفادت غرفة "التحكم المروري" بأنّ العديد من الطرقات الجبلية باتت سالكة أمام جميع المركبات، وهي على النحو التالي:

1- طريق جباع كفرحونة - البقاع الغربي

2- طريق جزين كفرحونة - البقاع الغربي

3- طريق حاصبيا مرج الزهور - البقاع الغربي