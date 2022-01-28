لبنان

طرقات جبلية باتت سالكة.. ما هي؟

Lebanon 24
28-01-2022 | 03:43
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أفادت غرفة "التحكم المروري" بأنّ العديد من الطرقات الجبلية باتت سالكة أمام جميع المركبات، وهي على النحو التالي:
1- طريق جباع كفرحونة  - البقاع الغربي
2- طريق جزين كفرحونة - البقاع الغربي
3- طريق حاصبيا مرج الزهور - البقاع الغربي

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لبنان

طرقات

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