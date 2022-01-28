بعدما غمرها الثلج... كم زاد مخزون المياه في بحيرة القرعون؟

وصل مستوى إرتفاع المياه عن سطح البحر 839.94 مترا في سد القرعون، مخزون المياه في بحيرة القرعون 63746000 مترا مكعبا، تصريف نهر الليطاني 26.49 متر مكعب ثانية، لمياه المعنّفة في معمل عبد العال 1.23 متر مكعب ثانية.