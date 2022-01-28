خبرٌ جديد عن المُعاينة الميكانيكية.. إليكم التفاصيل

قالت مصادر في هيئة إدارة السير لـ"لبنان24" إنه من المُتوقع أن تشهد مراكز المعاينة تراجعاً في الازدحام بعد قرار وزير الداخلية الأخير الذي يقضي بتمديد العمل بالإفادات الصادرة عن الشركة الملتزمة المعاينة الميكانيكية ابتداءاً من 1/1/2020 واعتبارها صالحة لإستيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) عن العام 2022 والسنوات السابقة".

وأوضحت المصادر أنّ "الأمور الإدارية ستسلك طريقها بالشكل الطبيعي وسط هذا القرار الذي سيريح المواطنين لدرجة كبيرة، وبالتالي سيخفف الضغط عن الموظفين في المراكز".

وأضافت: "عمل مراكز النافعة مستمرّ كالمعتاد ليومين أسبوعياً وهما ثلاثاء، أربعاء".