لبنان

السفينة "NAIROBI" افرغت حمولتها في مرفأ طرابلس

Lebanon 24
28-01-2022 | 04:07
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 استقبل رصيف الحاويات في مرفأ طرابلس، صباح اليوم السفينة Maersk Nairobi التابعة لشركة Maersk للوكيل البحري Ultra Martime Services، وبدأت بتفريع حمولتها بشكل اعتيادي وضمن المواصفات اللوجستية العالمية، والسفينة Nairobi هي سفينة الحاويات الثالثة التي يتم تحويلها من مرفأ بيروت الى مرفأ طرابلس بسبب سوء الأحوال الجوية، وتوقف محطة الحاويات في مرفأ بيروت.
 
وأدلى مدير المرفأ بتصريح اكد فيه "ان هذه الخطوة تسهم في تخفيف التكاليف المالية على شركات الشحن العربية والعالمية، خصوصا اذا بقيت السفن تنظر وقتا طويلا  لانتهاء العاصفة، لافتا الى ان سياسات التكامل المتبعة حاليا بين المرافئ اللبنانية كفيلة بتعزيز وتقوية المراكز التنافسية للمرافئ اللبنانية في مواجهة المنافسات الاقليمية والدولية، والخطط الاستراتيجية التي تعمل وزارة الاشغال العامة والنقل على تحقيقها وانجازها، في إطار سياسات التكامل والتعاون بين المرافئ اللبنانية، ونظرا لما يتمتع به مرفأ طرابلس من مزايا طبيعية تؤهله للعمل في اصعب الظروف المناخية والجوية، خاصة ان المرفأ يمتاز بكواسر عدة تحميه من العواصف والامواج العاتية.
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