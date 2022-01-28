لبنان

ميقاتي استقبل دريان: التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان تتطلب وحدة الصف الوطني

Lebanon 24
28-01-2022 | 05:19
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي  وعقدا خلوة تناولت الشؤون  الوطنية الراهنة .وانضم الى جانب من  الاجتماع وزير الصحة العامة فراس أبيض. 

في خلال اللقاء رحب الرئيس ميقاتي بصاحب السماحة المفتي دريان وقال " إننا نقدر لسماحته حكمته والمواقف الوطنية التي  يعبر عنها لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة وبالدور الجامع الذي تمثله دار الفتوى.
وقال "إن التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان واللبنانيين تتطلب اولا وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية  ووحدة الصف الاسلامي، ونحن نعول على حكمة سماحته  وتوحيد كل الجهود في سبيل  جمع  الشمل".
من جهته ثمّن مفتي الجمهورية عاليا الجهود التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء في شتى المجالات ، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، حيث يقارب الرئيس ميقاتي المواضيع الوطنية والداخلية بروح المسؤولية العالية، وبما يتناسب مع الدور الوطني الجامع لرئاسة مجلس الوزراء". 
واكد ان دار الفتوى هي حاضنة لجميع اللبنانيين وتشكل رمز الاعتدال والانفتاح على كافة المكوّنات اللبنانية .
وتم التطرق خلال اللقاء الى المواضيع الراهنة ، فاطلع رئيس مجلس الوزراء سماحته على الجهود التي تبذل لتوطيد علاقات لبنان مع الاشقاء العرب وخصوصا   دول مجلس التعاون الخليجي ، وفي هذا الاطار كان تشديد مشترك على اهمية ان يكون الرد الرسمي اللبناني على الافكار  الخليجية ايجابيا بما يتوافق  مع  الثوابت الوطنية وعلاقات لبنان التاريخية مع محيطه العربي .    
وبعد إنتهاء الإجتماع مع سماحة المفتي دريان ورداً على سؤال أحد الصحافيين، أجاب الرئيس ميقاتي: صحيح أن الرئيس سعد الحريري أعلن عزوفه عن الترشح وخوض الإنتخابات النيابية، لكن نحن حتماً لن ندعو الى المقاطعة السنية لما فيه خير الطائفة، ومن يرغب بالترشح فليترشح، والإنتخابات حاصلة في موعدها المحدد في ١٥ أيار المقبل.
                           
كما رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء صباح اليوم في السراي الحكومي لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022. وسيستكمل البحث في جلسة تعقد عند الساعة التاسعة من صباح يوم غد السبت .
وكان  رئيس مجلس الوزراء استقبل  قبيل إنعقاد الجلسة مع  السفيرة الفرنسية آن غريو التي غادرت من دون الإدلاء بتصريح.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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