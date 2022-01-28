لبنان

انتهاء جلسة الحكومة.. البحث ببنود الموازنة يُستكمل غداً

Lebanon 24
28-01-2022 | 04:11
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انتهت جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الحكومي الكبير.
ويستكمل مجلس الوزراء البحث ببنود الموازنة عند الساعة 9 من صباح غدٍ السبت.
 
 
 
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