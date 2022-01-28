لبنان

مجهولون يطلقون النار بإتجاه مولدات كهربائية في طرابلس

Lebanon 24
28-01-2022 | 04:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام مجهولين على اطلاق النار بإتجاه مولدات كهربائية عائدة للمدعو "ن.ع" في شارع المطران - طرابلس، وفروا بعدها الى جهة مجهولة.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات، من دون معرفة هوية مطلقي النار.
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