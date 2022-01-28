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لبنان
المرتضى افتتح معرضاً للفنون التشكيلية
Lebanon 24
28-01-2022
|
04:31
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افتتح وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى معرض "متنفس" الذي نظمه ملتقى الألوان في صالة "اكزود" في الأشرفية، والذي ضم فنانين تشكيليين من أجيال مختلفة بينهم خريجون جدد في كليات الفنون في الجامعات اللبنانية وفنانون مخضرمون في صورة تكاملية، ومن مدارس مختلفة.
حضر حفل الافتتاح وفق بيان عن الملتقى، السفير التونسي بوراوي الامام، الاعلامي التونسي عماد دبور، الملحق الثقافي الروسي فلاديمير كراسنوبيروف، نائب رئيس الحركة الثقافية في لبنان كامل وزنة، نقيب الفنانين التشكيليين نزار ضاهر، رئيس الهيئة الإدارية للملتقى محمد علوش والاعضاء، منسقة المعرض التشكيلية بسكال مسعود وأعضاء من الهيئة الادارية والتشكيليات ثريا حلال وفدوى حمدان وليليان خوري، رئيسة جمعية تكوين التشكيلية مايا فارس ومهتمون.
اشارة الى ان مشهدا تشكيليا تمثيليا تخلل المعرض، قدمته الفنانة التشكيلية روز بدران من وحي الأوضاع التي يعيشها الوطن، وشكل تظاهرة ثقافية وفنية كبرى تميزت بانضباطها الصحي والمجتمعي الذي تفرضه جائحة كوفيد-19 على المجتمعات، وكان عبارة حقيقية عن لقاء ألوان، وفنانين من أجيال متعددة في ما يشبه تواصلا وتكاملا مجتمعيا وفنيا، وناس من كل الأطياف اللبنانية.
وفي ما يلي اسماء المشاركين في المعرض: محمد علوش، بسكال مسعود، قمر عمري،أحلام عباس، إسراء فرحات، إكرام الأشقر، ثريا حلال، جانيت جرجس، جنى ياسين، دينا عبد القادر، روز بدران، رياض سنتينا، ريما عاصي، زهراء حمود، زينب حجازي، زينب فرحات، سلام بليبل، عباس منصور، عبير رشوان، علياء صفي الدين، غبريلا كنعان، غدير شمص، فاطمة سامي، فاطمة ضيا، فدوى حمدان، كاتيا المولى، لودي صبرا، مايا فارس، مريم حمزة فواز، هديل الرز، رجاء حطيط، خالدة عيد، وفاء نصر، ايمان طفيلي، روني أبو سمرا، نعم قاسم، كلارا فخري، جوراسيا بركات، مهى ابو شقرا، لميا صعب مهتار، محمد غضبون، هالة جميل، عبير عطاالله، أمل عباس، داني طنوس، فاطمة شمص، ريم ابراهيم وفاتن خليل.
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