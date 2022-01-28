قوى الأمن: تسيير دوريات في المطار للوقاية من انتشار كورونا

نشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر" صورًا تظهر تسيير دوريات بشكل يومي لعناصر فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في مطار رفيق الحريري الدولي حفاظا على السلامة العامة والالتزام بوضع الكمامة داخل حرم المطار وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

بالصور: تسيير دوريات بشكل يومي لعناصر فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في مطار رفيق الحريري الدولي حفاظا على السلامة العامة والالتزام بوضع الكمامة داخل حرم المطار وذلك للوقاية من انتشار #فيروس_كورونا #التزامك_أمانك pic.twitter.com/FmQXXcJQgr — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 28, 2022