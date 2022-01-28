قوى الأمن: تسيير دوريات في المطار للوقاية من انتشار كورونا

بالصور: تسيير دوريات بشكل يومي لعناصر فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في مطار رفيق الحريري الدولي حفاظا على السلامة العامة والالتزام بوضع الكمامة داخل حرم المطار وذلك للوقاية من انتشار #فيروس_كورونا #التزامك_أمانك pic.twitter.com/FmQXXcJQgr
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 28, 2022
بالصور: تسيير دوريات بشكل يومي لعناصر فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في مطار رفيق الحريري الدولي حفاظا على السلامة العامة والالتزام بوضع الكمامة داخل حرم المطار وذلك للوقاية من انتشار #فيروس_كورونا #التزامك_أمانك pic.twitter.com/FmQXXcJQgr