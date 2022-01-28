الجيش: ورشة عمل حول المعايير الدولية التي ترعى عمل الشرطة

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر عن ورشة عمل حول "المعايير الدولية التي ترعى عمل الشرطة" شارك فيها عسكريون من فوج الحدود البرية الأول بإشراف محاضرين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وضباط من مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.