لبنان

السيد نصرالله في حوار تلفزيوني... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-01-2022 | 05:41
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يطل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله الاثنين المقبل 31/1/2022 في حوار خاص على قناة "العالم"  عند الساعة 8:30 مساءً بتوقيت بيروت.
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