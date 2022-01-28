هل يدعو السنيورة لمقاطعة الانتخابات؟

رأى الرئيس فؤاد السنيورة أنّ "ما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بخصوص عدم مقاطعة الانتخابات أمر جيّد".

وقال السنيورة للـ"ال بي سي": "لا قرار أيضا لدي بالدعوة لمقاطعة الانتخابات".