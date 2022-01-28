لبنان

هل يدعو السنيورة لمقاطعة الانتخابات؟

Lebanon 24
28-01-2022 | 06:09
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رأى الرئيس فؤاد السنيورة أنّ "ما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بخصوص عدم مقاطعة الانتخابات أمر جيّد".
 
 
وقال السنيورة للـ"ال بي سي": "لا قرار أيضا لدي بالدعوة لمقاطعة الانتخابات".
 
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السنيورة

ميقاتي

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