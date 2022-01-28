لبنان

على رغم انخفاص سعر الدولار... فاتورة المولدات "طلوع"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-01-2022 | 06:12
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أيام قليلة تفصل اللبنانيين عن نهاية هذا الشهر، وبالتالي عن مجموعة استحقاقات مالية باتت تشكل عبئا على المواطن اللبناني، ومنها فاتورة المولدات الكهربائية الخاصة التي ترتفع قيمتها مع ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية وسعر المازوت، ولا تنخفض مع إنخفاضه.

وفي هذا الاطار، أكدت مصادر خاصة لـ"لبنان 24" ان "فاتورة المولدات وعلى رغم انخفاض الدولار أكثر من 10 الآف ليرة ستستمر بالارتفاع، اذ ان أصحاب المولدات يعانون من احتكار مادة المازوت ما يجعلهم يقدمون على شرائها بـ "الفريش" وبأسعار متفلتة وغير ثابتة".

لبنان

خاص

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