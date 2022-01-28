لبنان

الراعي التقى فرونتسكا وجدد إدانته الاعتداء على اليونيفل

Lebanon 24
28-01-2022 | 06:21
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جدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي إدانته "الاعتداء الذي تعرضت له دورية للقوة الدولية في جنوب لبنان الاسبوع الماضي"، مؤكدا "دور هذه القوى مشكورة في حفظ الامن والسلام في تلك المنطقة".
 
كلام الراعي جاء خلال استقباله منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا في زيارة هي الثانية لها الى الصرح البطريركي في بكركي خلال اسبوع، وتم عرض للاوضاع العامة في البلاد والمنطقة.
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