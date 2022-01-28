الراعي التقى فرونتسكا وجدد إدانته الاعتداء على اليونيفل

جدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي إدانته "الاعتداء الذي تعرضت له دورية للقوة الدولية في جنوب لبنان الاسبوع الماضي"، مؤكدا "دور هذه القوى مشكورة في حفظ الامن والسلام في تلك المنطقة".كلام الراعي جاء خلال استقباله منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا في زيارة هي الثانية لها الى الصرح البطريركي في بكركي خلال اسبوع، وتم عرض للاوضاع العامة في البلاد والمنطقة.