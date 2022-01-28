لبنان

البطاقة التمويلية... وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن موعد الدفع بالدولار لـ150 ألف عائلة

Lebanon 24
28-01-2022 | 06:25
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أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ "نحو ٥٠٠ الف تسجلوا على منصة "دعم" للبطاقة التمويلية وبرنامج "امان"، وقال إنّ "المهلة تنتهي منتصف ليل ٣١ كانون الثاني، والدفع يبدأ تباعاً بعد التدقيق في الاول من اذار لنحو ١٥٠ الف عائلة الاكثر فقراً بالدولار الاميركي".
 
 
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