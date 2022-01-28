ميقاتي بعد أداء صلاة الجمعة: الإنتخابات في موعدها... والطائفة السنّية أساسية

أدى رئيس مجلس وزراء نجيب ميقاتي ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان صلاة الجمعة في المسجد العمري الكبير في وسط بيروت.

وشارك في الصلاة أيضا الرئيس فؤاد السنيورة، وزير الصحة الدكتور فراس الابيض والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة ورئيس المحاكم الشرعية السنية العليا الشيخ محمد عساف ولفيف من العلماء والمصلّين.

والقى شيخ قرّاء بيروت إمام المسجد الشيخ محمود عكاوي خطبة الجمعة، وركز فيها على اهمية التعاون ووحدة الصف الاسلامي والعمل معا لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن. وشدد على أهمية دور رئاسة الحكومة ودار الفتوى في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها البلد.ولدى مغادرته المسجد سئل الرئيس ميقاتي عن موضوع المشاركة في الانتخابات النيابية فاجاب:ليس المهم المشاركة الشخصية في الانتخابات أو عدمها، فالانتخابات في موعدها ، ونحن لدينا غنى في الطائفة وكل المؤهلات والقدرات للمشاركة في الانتخابات.أضاف ردا على سؤال أن الانتخابات في موعدها والطائفة السنية اساسية ولا يمكن أن تقاطع الانتخابات، وما يعنينا بالدرجة الاولى أن تبقى الدولة ومؤسساتها قائمة وفاعلة .