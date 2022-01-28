اتفاقية شراكة في غرفة طرابلس لتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة

عقد لقاء في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال تم خلاله اطلاق الشراكة بين جمعية المدن المتحدة ممثلة بالمدير العام للجمعية كاري إينا إيك وبين غرفة طرابلس، والبلدية وإتحاد بلديات الفيحاء وجامعة البلمند، في حضور رئيس الغرفة توفيق دبوسي، رئيس البلدية الدكتور رياض يمق وعضو مجلس البلدية باسل الحاج، مديرة إتحاد بلديات الفيحاء ديما حمصي، رئيس جامعة البلمند الدكتور إلياس الوراق، وشخصيات.

يمقبداية، تحدث يمق وشكر لدبوسي "إستضافته لهذه المناسبة التي تتعزز من خلالها أطر التعاون والتنسيق مع جمعية المدن المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة للامم المتحدة"، ورأى أن "الشراكة تشكل قيمة مضافة لمدينة طرابلس، المدينة التاريخية التي تمتاز بأنها مدينة العلم والعلماء التي تظهر صورتها الحضارية في العيش المشترك، والتسامح والإنفتاح، وأن بلديتها تكاد تكون البلدية الأولى في لبنان، وفي شراكتها اليوم تعزز من مكانة المجتمعات المحلية وتنسجم مع خطة التنمية المستدامة للامم المتحدة 2030".اينا ايكثم اعربت إينا إيك عن "سرورها ووفد الجمعية بان يتم بناء شراكات إستراتيجية من أجل التوجه نحو المستقبل الأفضل، وبالتالي بناء الجسور المتينة بين القطاعين العام والخاص لوضع مرتكزات ومضامين وأهداف جمعية المدن المتحدة موضع التنفيذ".وقالت:"نحن في غرفة طرابلس، لأننا نشدد في برامجنا واعمالنا على أن يكون لغرفة طرابلس دور محوري في هذه الشراكة كممثلة للقطاع الخاص التي تشدد على مبادىء التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة على هذا الدور الحيوي لمؤسسات القطاع الخاص".دبوسيمن جهته، اعرب دبوسي عن "سروره بان يتم التوقيع على مذكرة التفاهم التي تتلازم مع تطلعاتنا الى مستقبل واعد، ومن خلال شراكة تعنينا في الصميم لأنها تساهم مساهمة فعلية في إحداث التغيير المطلوب على كل المستويات، لا سيما الثقافية والعلمية والإقتصادية، وبشكل محوري على مستوى تعزيز الثقافة البيئية والتنمية المستدامة، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها مجتمعنا اللبناني".وقال:"نحن في شراكات دائمة ومتنوعة مع المجتمع الدولي بمختلف مكوناته وجنسياته، ونستلهم هذه الشراكات لكي نرفع مستوى تطلعاتنا وطموحاتنا وأن نجعل منها نموذجا يطمح إليه اللبنانيون، ونقدم أفضل وأحسن ما عندنا من طرابلس الكبرى لكي نجعل منها محطة جاذبة للاستتثمارات اللبنانية والعربية والدولية ورافعة للاقتصاد الوطني".وختم: "نريد السهر على صقل الذات، وكذلك التمسك بشراكة واعدة نهديها للبنان بكل مكوناته ومناطقه".