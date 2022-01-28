لبنان

السيول اجتاحت بعض المخيمات.. نقمة الطبيعة واعمال الاغاثة مستمرة

Lebanon 24
28-01-2022 | 06:51
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بلغت سماكة الثلوج في جبال عكار  4 امتار ووصلت الى المترين في سهلات القموعة، فيما غطى الابيض البلدات والقرى اعتبارا من 600 متر، وتشكل الجليد ليلا وفي ساعات الصباح الاولى مما ادى الى اقفال المدارس الرسمية والخاصة وانقطاع شرايين التواصل بين هذه البلدات من قرى جبل اكروم على الحدود الشمالية - الشرقيةالى وطى مشمش عند الجنوب الشرقي من اعالي المحافظة.
 
من جهة اخرى، تعمل جرافات وزارة الاشغال العامة والدفاع المدني واتحادات البلديات على اعادة فتح الطرق وتأمين المحروقات والمازوت والمواد الغذائية ونقل المرضى الى المستشفيات.
 

وافاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب ان "جرافات وزارة الاشغال واتحاد بلديات المنطقة تعمل الان على جرف الثلوج وتوسعتها على طريق عام حرار فنيدق وفنيدق القموعة، وعلى طريق القموعة تاشع ممنع وسط ظروف صعبة وانعدام للرؤية واستمرار تساقط الثلوج".
 
وكانت العاصفة قد الحقت اضرارا باسلاك النقل والتوزيع الكهربائية في المناطق الجبلية، فيما اهالي القرى والبلدات القريبة من مجاري الانهر وخصوصا نهري الكبير والاسطوان، قلقون من فيضان مياههما واجتياح مياه السيول الاراضي الزراعية وتلف المواسم.
 
اما في المخيمات المنتشرة في مختلف المناطق العكارية فتفاقمت الاوضاع واقتحمت المياه الخيم، وعمل الصليب الاحمر لساعات طويلة على اجلاء العائلات التي تضررت في سهل عكار ونقلهم الى خيم قريبة بشكل موقت، ومساعدتهم ريثما يعاد ترميم وتأهيل خيمهم المتضررة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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