عوده استقبل فرونتسكا وتشديد على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وكانت الزيارة مناسبة "لمناقشة الوضع الحالي في لبنان والصعوبات التي تواجه اللبنانيين، وضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها لكي يعبر الشعب عن رأيه ويمارس حقه في اختيار ممثليه"، وفق بيان عن مكتب عوده.