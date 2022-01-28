لبنان

على الرغم من الثلوج... "مازوت الحزب" يصل الى هذه البلدة

Lebanon 24
28-01-2022 | 06:54
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بهدف تسليم مادة المازوت وبتوجيهات من قيادة منطقة البقاع في حزب الله، تقوم آلية مخصصة لجرف الثلوج  بفتح الطريق ما بين مدينة بعلبك وبلدة "جنتا يحفوفا".

وسيتم تزويد بلدة "جنتا يحفوفا" بمادة المازوت فور الانتهاء من فتح الطريق وازالة العوائق الثلجية. 
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