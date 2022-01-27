لبنان

الكمالي في اليوم الوطني للهند: لتكن قيمها منارة من نور ترشدنا للنهوض بلبنان

Lebanon 24
27-01-2022 | 06:53
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وجهت رئيسة مركز "إيليت للثقافة والتعليم" بطرابلس إيمان درنيقة الكمالي رسالة تهنئة إلى سفارة الهند في لبنان وإلى السفير الدكتور سهيل اجاز خان بمناسبة اليوم الوطني الـ 73 للهند، متمنية "لجميع الهنود والأشخاص ذوي الأصول الهندية الذين يعيشون في لبنان المزيد من التقدم والازدهار".
 
وقالت: "استطاعت الهند أن تعود من الموت بعد أن تركها الاستعمار البريطاني جائعة مفلسة مقسمة على أبواب حرب أهلية، لتفاجىء الجميع وتحتل القمة لخامس أقوى اقتصاد في العالم وأكبر تجمع  للطوائف والديانات في دولة موحدة جعلت من حق المواطنة نبراسا للتعايش والتكامل، معتمدة على التعليم الجيد والديمقراطية المثابرة والانفتاح كركائز أساسية ودروع حامية لهذه المواطنة".
 
أضافت: "نتمنى أن تكون هذه القيم والدروس منارة من نور ترشدنا نحن اللبنانيين للنهوض بلبناننا الحبيب، فقد قامت الهند هذه السنة بالعديد من الاحتفالات ضمن مهرجان Amrit Mahotsav الضخم الذي جسد العديد من نقاط القوة الاجتماعية والثقافية، والتقدم السياسي، والتطور الاقتصادي على مدى 75 عاما في الهند".
  
وختمت: "إن سعادة السفير خان استطاع، وبفضل كل ما قام به من اعمال ونشاطات، أن يعيد توجيه انتباهنا للهند ليؤكد أيضا أنها لم تعد فقط الجسر والمعبر إلى الشرق، بل الجسر والمعبر الى الحياة والحيوية والعلاقات الانسانية بين البشر، ليس على المستوى المحلي، ولا حتى على مستوى الأمم بل على مستوى الكوكب والعالم بأسره".
المصدر: الوكالة الوطنية
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