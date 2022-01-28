مكتب وزير الأشغال: الورش الفنية تتولى صيانة الجسر بين جدرا ووادي الزينة

اصدر المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه بيانا اشار فيه الى انه "فور ورود المعلومات إلى الجهات المعنية في وزارة الأشغال العامة والنقل عن حدوث الخلل في القاطع على الجسر بين منطقة جدرا ووادي الزينة على اوتوستراد بيروت - صيدا وبتوجيهات مباشرة من الوزير حميه، توجهت الورش الفنية التابعة لمتعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل إلى هناك، حيث تقوم بأعمال الصيانة الفورية له.اضاف البيان:" ان الوزارة، تؤكد للمواطنين والمقيمين دائما بأنها لن تألو جهدا في بذل كل ما تستطيع القيام به ضمن نطاق صلاحياتها وإمكاناتها، وذلك حفاظا على السلامة المرورية والعامة .