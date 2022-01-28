لبنان

القرم بحث مع بري موضوعا هاما جدا لقطاع الإتصالات... ما هو؟

Lebanon 24
28-01-2022 | 07:30
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الإتصالات جوني القرم حيث تناول البحث واقع قطاع الإتصالات ومسألة تفعيل القانون ٤٣١ وتعيين الهيئة الناظمة و"ليبان تليكوم".
القرم تحدث بعد اللقاء: "بداية أتوجه بالشكر لدولة الرئيس بري على استضافته والموضوع الذي بحثته مع دولته هو موضوع هام جدا لقطاع الإتصالات وهو تفعيل القانون ٤٣١ وتعيين الهيئة الناظمة و"ليبان تليكوم" ودولة الرئيس كان متجاوبًا جدًا في هذا الموضوع مع إنه عمومًا هو ضد التعيينات في الوقت الحاضر إنما تلمسًا منه بضرورة أن يتم هذا الأمر لقطاع الإتصالات وقد أبدى كل إستعداد للمتابعة والمساعدة في هذا الموضوع، ولابد من توجيه الشكر له على هذا الموقف الذي أعتبره مهمًا جدًا لقطاع الإتصالات".
على صعيد آخر أبرق بري لرئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا مهنئًا بإنتخابها رئيسة للبرلمان الاوروبي خلفًا لديفيد ساسولي.
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