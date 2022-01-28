لبنان

أصحاب المولادات... الى الاطفاء در

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-01-2022 | 07:57
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قال  رئيس تجمع اصحاب المولدات الخاصة في لبنان عبدو سعادة لـ " لبنان 24" ان " الجهة التي استلمت وزارة الطاقة في لبنان منذ أكثر من 12 سنة أدت الى الخراب الكلي في الكهرباء التي تؤمنها الدولة للمواطن وها هي اليوم تدفع المولدات الخاصة نحو الخراب نفسه.

وأضاف " لا بد لنا من التوجه بالشكر الى وزير الاقتصاد أمين  سلام الذي حررنا من مختلف مسؤولياتنا اذ عبّر بشكل واضح وقال لمن لا يرغب من أصحاب المولدات الالتزام بالتعرفة التي ستصدر عنا فاليقفل عمله ويمتهن مهنة جديدة.

لذلك أكثر من 80% من أصحاب المولدات الذين استمروا منذ بداية عملهم حتى اليوم بالالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة سيمضون نحو التفتيش عن مهن أخرى".

 وختم سعادة قائلا " لا قرار للتجمع بعد اليوم انما القرار عند صاحب كل مولد".

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