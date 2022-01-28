لبنان

جرافات "الأشغال" فتحت طرق بلدات معزولة في بعلبك

Lebanon 24
28-01-2022 | 08:43
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فتحت الجرافات التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وآليات البلديات والخاصة المستأجرة على فتح طرقات البلدات المعزولة الثلوج في منطقة بعلبك.
ووفقاً للوكالة، فقد عاونت فرق وزارة الأشغال في مهمتها، جرافات خصصتها قيادة منطقة "حزب الله" في البقاع. 
وأسفرت الجهود المشتركة عن فتح الطرق باتجاه القرى التي عزلتها الثلوج على مرتفعات السلسلتين الشرقية والغربية، فأصبحت سالكة طرق: عيناتا- اليمونة- دار الواسعة، والنبي شيث - جنتا - يحفوفا - الخضر- الخريبة، وبريتال- النبي سباط - حام - معربون.
 
كما تم فتح الطرق الداخلية بين الأحياء السكنية التي وصلت سماكة الثلوج فيها أحيانا إلى ما يزيد عن المتر. 
 
وأرسل "حزب الله" اليوم صهاريج مازوت لزوم التدفئة المنزلية، وقدمها مجانا لعموم أهالي بلدة اليمونة، وهو في صدد تأمين مازوت التدفئة أيضا لأهالي بلدات يحفوفا وجنتا وحام المرتفعة. 
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