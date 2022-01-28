الطريق مقطوعة بالاتجاهين... ماذا يحصل في ضهر البيدر؟

أفادت غرفة "التحكم المروري" عن قطع طريق ضهر البيدر بالاتجاهين بسبب حادث مروري عند مفرق فالوغا، وانزلاق بعض المركبات.

وأكّدت أنّ عناصر من القطعة المعنيّة تعمل على المعالجة.