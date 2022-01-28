لبنان

الطريق مقطوعة بالاتجاهين... ماذا يحصل في ضهر البيدر؟

Lebanon 24
28-01-2022 | 08:47
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن قطع طريق ضهر البيدر بالاتجاهين بسبب حادث مروري عند مفرق فالوغا، وانزلاق بعض المركبات.
 
وأكّدت أنّ عناصر من القطعة المعنيّة تعمل على المعالجة.
 
 
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ضهر البيدر

فالوغا

انزلاقات

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