إطلاق مشروع تصدير النبيذ اللبناني إلى الولايات المتحدة.. سلام: ملتزمون قيادة عملية تعافي الاقتصاد

أطلق مشروع تسهيل التبادل التجاري والاستثمار (TIF) الممول من الوكالة الأميركية للتّنمية الدولية (USAID) مبادرة جديدة تهدف إلى مساعدة 15 شركة لبنانية مصنعة للنبيذ على تصدير النبيذ اللبناني إلى ولاية تكساس الأميركية، وذلك في احتفال أقيم في حضور وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ومديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان ايلين ديفيت وممثّلين عن 15 شركة لبنانية مصنعة للنبيذ إلى جانب فاعلين في قطاع النبيذ اللبناني.وأشارت ال USAID في بيان انها "من خلال هذه المبادرة، ستساعد الشركات المصنعة للنبيذ على تلبية متطلبات السوق الأميركي والحصول على التصاريح القانونية اللازمة بالإضافة إلى تقديم العلامة التجارية الخاصة بالنبيذ اللبناني كمنتج منافس، وعرضه في المتاجر الأميركية الأساسية".ولفت البيان الى ان" TIF يعمل وشريكه في هذه المبادرة Maden Lebanon S.A.R.L. لإدراج المزيد من مصنعي النبيذ اللبناني في هذا المشروع بعد تأسيس علاقات تجارية لربط الشركات بسوق النبيذ في تكساس والذي يقدر بـ 2.6 مليون دولار سنويا".سلاموشدد الوزير سلام في كلمته الافتتاحية على" اهمية المساعدة المالية والتقنية التي تقدمها USAID، والهادفة إلى تحقيق نمو واستدامة مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة" وقال : "وزارة الاقتصاد والتجارة ملتزمة تولي قيادة عملية تعافي الاقتصاد اللبناني ونحن حاليا نقوم بتركيز جهودنا على زيادة قيمة صادرات السلع والخدمات اللبنانية من خلال تشكيل تكتلات اقتصادية ضمن القطاعات الأساسية".وختم الوزير سلام بالإشادة بالنشاطات التي "تلاقي خطة التعافي الاقتصادية الخاصة بالوزارة، كتلك التي تدعمها USAID"، وقال :"نحن ندعم بالكامل التعاون بين الوزارات اللبنانية والجهات المانحة والذي يصب في مصلحة لبنان ومصلحة مواطنيه في ظل الظّروف الاقتصادية الصعبة التي نمر فيها".ديفيتمن جهتها قالت : "من خلال جهودنا المشتركة، نتوقع تحقيق 5.5 مليون دولار من المبيعات الجديدة بالعملة الأجنبية، ما سيضمن استمرارية الأعمال في السنوات الثّلاث القادمة وخلق 100 فرصة عمل، وهذا ما نحن في أشد الحاجة إليه في الظروف الإقتصادية الراهنة. والأهم من ذلك، سيؤثر هذا الجهد إيجابا على قطاع النبيذ بأكمله، فضلا عن قطاع التصنيع الغذائي، حيث سيفتح الباب أمام شركات إضاقية للتوسع في الأسواق الخارجية".هدف المشروعحول مشروع تسهيل التبادل التجاري والاستثمار الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية:صمم مشروع تسهيل التبادل التجاري والاستثمار (تيف) بهدف تحسين الفرص الاقتصادية عبر تسهيل التجارة والاستثمار في عدد من القطاعات المثمرة في لبنان، وبالتالي خلق فرص عمل وزيادة مدخول المؤسسات والأفراد في لبنان. ويحرص المشروع بشكل خاص على زيادة التصدير ودعم دور المرأة في الأعمال.ولتحقيق هذه الأهداف، يعمل المشروع على زيادة صادرات السلع والخدمات اللبنانية وتسهيل فرص الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في لبنان.