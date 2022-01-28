لبنان

حزب الله كرم متطوعي الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في النبطية

Lebanon 24
28-01-2022 | 09:35
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نظم "حزب الله" مهرجان "رابعة العطاء"، "تمجيدا للعطاءات الإنسانية لمتطوعي الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية"، برعاية المسؤول عن منطقة الجنوب الثانية لـ"حزب الله" علي ضعون، وبمشاركة المدير العام للدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية عدنان مقدم وفاعليات في النادي الحسيني لمدينة النبطية.
 
والقى ضعون كلمة قال فيها: "كنتم يدا واحدة ، تشابكت الأذرع وكنتم في الميدان عبر الحضور في الساحات، في الطرق المنازل، في المصانع والمتاجر، والمساجد والحسينيات والكنائس. لم تكلوا على الإطلاق ولم تتعبوا، كنتم دائما في جهوز في خدمة أهلنا".
 
بدوره، حيا مقدم "جميع الأخوة المجاهدين في المنطقة من إداريين ومسعفين"، وخص المتطوعين"، وأمل أن "يكون هذا العام ، عام خيرٍ لتنفيذ الخطة التشغيلية للمنطق" . 
 
وتخلل الاحتفال عرض فيلم حاكى الانجازات التي نفذها المتطوعون خلال الاعوام الأربعة الماضية والتي تنوعت بين الاسعاف والاطفاء والانقاذ.
 
وفي الختام، وزع ضعون وقدم دروعا تقديرية على المكرمين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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