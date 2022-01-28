لبنان

آلية لوزارة الصحة لجمع جرعات اللقاح المعطاة خارج لبنان وداخله في الشهادة اللبنانية حصرا

Lebanon 24
28-01-2022 | 09:56
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 صدر عن وزارة الصحة العامة البيان التالي:
"يتلقى عدد من الاشخاص الوافدين الجرعة الثانية او الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في لبنان، بعد تلقيهم الجرعة الأولى أو الجرعتين الأوليين خارج لبنان.
 
تعلن وزارة الصحة العامة أنها استحدثت آلية جديدة تسمح للمستشفيات بتسجيل اللقاحات السابقة التي اجريت لهؤلاء الاشخاص على منصة IMPACT بناء على طلبهم ومسؤوليتهم الشخصية الى جانب الجرعة الثانية او الثالثة المعطاة لهم في لبنان، على أن تظهر الجرعات كافة في شهادة اللقاح اللبنانية حصرا، وليس الشهادة الأوروبية.
 
وفي هذا المجال، تؤكد الوزارة أنها تتواصل مع الإتحاد الأوروبي ليتسنى لها تسجيل الجرعات المعطاة للوافدين من البلدان الأعضاء في الإتحاد، إلى جانب الجرعات المعطاة لهم في لبنان من ضمن شهادة اللقاح الأوروبية.
 
للمراجعة والإستفسار للحالات المذكورة أعلاه التواصل مع المستشفيات او الاتصال على الخط الساخن 1214".
المصدر: الوكالة الوطنية
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