لبنان

لقاء بين كلودين عون ورشدي تناول الوضع الإنساني في لبنان

Lebanon 24
28-01-2022 | 10:05
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استقبلت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، في مقر الهيئة، نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي.
وأفاد بيان للهيئة أن "الاجتماع تناول الوضع الإنساني في لبنان والأولويات التي سوف يتركز عليها العمل التنسيقي للأمم المتحدة، لا سيما موضوع التسرب المدرسي وعمالة الأطفال والزواج المبكر وتفعيل الدور السياسي والاقتصادي للمرأة. 
وتم تأكيد ضرورة استمرار التواصل والتنسيق في كل المواضيع الانسانية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
المصدر: الوكالة الوطنية
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