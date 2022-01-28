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لبنان
دولار "صيرفة" إلى مزيد من الانخفاض... كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
28-01-2022
|
10:38
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صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:
"بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم /40,000,000/$ أربعون مليون دولار أميركي بمعدل 22100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".
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