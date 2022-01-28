لبنان

ميقاتي استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان

Lebanon 24
28-01-2022 | 10:48
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا عصر اليوم في السراي الحكومي. 
كما إستقبل سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف.
 
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