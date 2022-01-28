ميقاتي استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا عصر اليوم في السراي الحكومي.

كما إستقبل سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف.