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لبنان
ميقاتي استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان
Lebanon 24
28-01-2022
|
10:48
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا عصر اليوم في السراي الحكومي.
كما إستقبل سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف.
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