17 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 8116 إصابة بكورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 900098.

كما وسجل لبنان 17 حالة وفاة بكورونا ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9561.