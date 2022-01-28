نقابة الصيادلة كرمت شهداءها في مواجهة وباء "كورونا"

كرمت اللجنة الثقاقية الاجتماعية في نقابة صيادلة لبنان الصيادلة الشهداء الذين قضوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا في السنوات الأخيرة "تخليدا لذكراهم وتقديرا لوقوفهم في الصفوف الأمامية في محاربة الوباء والمحافظة على صحة المواطنين".وتخلل الحفل الذي حضره نقيب الأطباء في لبنان الدكتور شرف أبو شرف وأعضاء مجلس نقابة الصيادلة وفاعليات، كلمة لنقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم الذي أكد "المضي في الدفاع عن حقوق الصيادلة وحماية صحتهم من خلال المحافظة على تأمينهم الصحي والاستشفائي"، مستذكرا "الصيادلة الذين استشهدوا في السنوات الاخيرة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا خلال أدائهم لمهنتهم في الحفاظ على صحة المواطنين".وكانت كلمة لسارة فرانسيس ابنة الشهيدة الصيدلي ميراي حلو التي توفيت السنة الماضية بسبب مضاعفات الفيروس، شكرت فيها النقابة على لفتتها التكريمية، وأكدت أن وفاة والدتها جعل منها "انسانة أقوى في الحياة".وتكريما لشهداء كورونا الصيادلة، قدمت الفنانة الصيدلي الدكتورة لينا إيدانيان لوحة فنية تخلد ذكراهم، ترمز الى قوة لبنان والأمل الذي لا يموت مع كل الصعوبات التي تعصف به.بعد ذلك، أزيحت الستارة عن اللوحة الفنية التي علقت على مدخل النقابة.كذلك، تخلل الحفل تلاوة القسم اليميني للصيادلة الذين انتسبوا مؤخراً للنقابة، وأطلق سلوم عليهم تسمية "دفعة شهداء كورونا الصيادلة".