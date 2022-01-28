تسعيرة خدمات الانترنت ترتفع في لبنان.. هكذا أصبحت

لجأ العديدُ من موزعي الإنترنت في مناطق مختلفة، مؤخراً، إلى زيادة أسعار خدماتهم التي يقدمونها للمواطنين.

وفعلياً، فقد تبيّن أنّ الزيادة الجديدة التي طرأت سببها ارتفاع تكلفة النفقات التشغيلية لشبكات الاستقبال والإرسال، في حين أنّ بعض الموزعين اعتمدوا الزيادة بسبب ارتفاع تكاليف المازوت المستخدم لتشغيل مولّدات مخصصة لأجهزة الانترنت المركزية.

ومن الممكن أن تزداد تكاليف الانترنت تباعاً في حال ارتفاعِ سعر الدولار الجُمركي، بحكم أنّ الكثير من الماكينات والأجهزة المستخدمة يتمّ استيرادها من الخارج، وبالتالي فإن تكلفتها ستزدادُ بشكل أساسي.

وحالياً، فإنّ باقة الانترنت التي كان يُدفع ثمنها مؤخراً 80 ألف ليرة باتت الآن بـ110 آلاف ليرة لدى بعض الموزعين، في حين أن باقة الانترنت التي كان يُدفع ثمنها 130 ألف ليرة أضحى ثمنها 150 ألف ليرة.