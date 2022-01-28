في الليلكي.. "المخابرات" توقف مواطناً متورطاً بتهريب 12 طناً من الحشيشة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 28/1/2022، أوقفت قوة من مديرية المخابرات في محلة الليلكي - الضاحية الجنوبية المواطن (أ.ر) لتورطه مع آخرين في محاولة تهريب 12 طنا من مادة حشيشة الكيف موضبة ومموهة في صناديق من مسحوق الشراب داخل احد المستوعبات على أحد أرصفة مرفأ بيروت والتي ضبطت بتاريخ 27/1/2022.وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين".