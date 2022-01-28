مطاردة أمنية في الهرمل.. هكذا لاحقت دورية "مخابرات" مجموعة مسلحة

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ مجموعة مسلحة تستقل 4 دراجات نارية سطت على "بيك أب" من نوع "دايهاتسو" لتجميع الخرضوات في منطقة وادي الجوز بالهرمل، بعد استدراج اصحابه بحجة بيعهم خرضوات.وبعد اتصالات سريعة مع مديرية المخابرات في الجيش، لاحقت احدى الدوريات سيارة "البيك أب" المسروقة بالقرب من منطقة حوش السيد علي، على احدى الطرقات الترابية. وبعد اطلاق النار باتجاههم أثناء استخدامهم دراجاتهم النارية، ترك السارقون "البيك أب" ولاذوا بالفرار.وهذه ثالث عملية استرجاع لسيارات وآليات مسروقة تقوم بها مديرية المخابرات خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، بعد القيام باستدراج اصحابها والسطو عليها.