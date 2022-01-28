بهاء الحريري: سوف أستكمل مسيرة والدي

توجّه رجل الأعمال بهاء الحريري بكلمة إلى اللبنانيين وجاء فيها: " إخوتي وأخواتي اللبنانيين، تحية من القلب، طالت الغيبة، ولكنكم كنتم دائماً حاضرين بالقلب والعقل والعمل. لن أتكلم عن خطورة المرحلة لأنكم أدرى وأعلم بخطورتها ودقة المرحلة التي آتين عليها".

وتابع: "بداية يجب التأكيد على أن لا ديننا ولا أخلاقنا ولا تربيتنا، نحن أبناء الرئيس الشهيد رفيق الحريري تسمح لنا بالتخلي عن مسؤوليتنا بوضع جميع امكانياتنا في سبيل نهضة لبنان، لبنان الرسالة ، لبنان الرمز، لبنان الوطن".وأضاف الحريري: "عائلة الشهيد رفيق الحريري الصغيرة كما عائلته الكبيرة لم ولا ولن تتفكك، بالشراكة والتضامن سوف نخوض معركة استرداد الوطن و استرداد سيادة الوطن من محتليها".وأردف: "سوف أستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري واي تضليل او تخويف من فراغ على مستوى اي مكون من مكونات المجتمع اللبناني يخدم فقط اعداء الوطن فما بالكم التخويف بالفراغ في اكبر طاىفة في لبنان التي لي شرف الانتماء اليها".وختم: "مستمرون في ما تعلمناه من والدي الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تعلمنا اننا، نحن اهل الاعتدال لا التطرف، نحن اهل الإعمار لا الانهيار، نحن اهل المواطنة لا التفرقة، نحن اهل السيادة لا الارتهان، نحن اهل العمق العربي، ابن الشهيد رفيق الحريري لا بيترك لبنان. إننا موجودون معكم و قريباً جدا بينكم، عاش لبنان حراً سيداً مستقلاً".