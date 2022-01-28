لبنان

لودريان يلغي زيارته إلى لبنان.. ما السبب؟

Lebanon 24
28-01-2022 | 13:16
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أفادت معلومات قناة "الجديد" أن وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان ألغى زيارته الى لبنان بسبب انشغاله بمتابعة أزمات أوكرانيا وبوركينا فاسو. 
 
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معلومات "الجديد": وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان ألغى زيارته الى لبنان بسبب انشغاله بمتابعة أزمات أوكرانيا وبوركينا فاسو
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